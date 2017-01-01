У мусорных баков на Просвещения нашли новорожденную девочку в полиэтиленовом пакете

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«У мусорных баков на Просвещения нашли новорожденную девочку в полиэтиленовом пакете»

Бpат 13.06 12:53 [ + 9 – ]

Мать - подонок! Понимаю, что время нелёгкое сейчас. Но в самые трудные времена, МАТЕРИ не бросали своих детей! Желаю новорождённой поправиться и вырасти Хорошим Человеком! Всех Благ Малютке!

НЕСТОР 13.06 15:40 [ + 3 – ]

У черножопых это в порядке вещей.

робин 13.06 19:48 [ + 0 – ]

как же достали черножопые, теперь еще их г-но тутспасать!!