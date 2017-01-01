Выбитый зуб полицейского на акции на Марсовом обернулся уголовным делом
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Тихвине 16-летний подросток наглотался какой-то неизвестной дряни и оказался в реанимации
- В Ленобласти после пожаров в дачных домах нашли тела пенсионеров
- Открытие в лечении варикоза
- На Есенина годовалый ребенок, пытаясь выбраться из кроватки, задохнулся, застряв в механизме регулировки
- Байкер, разбившийся вместе с женой в Ивангороде, третьи сутки не выходит из комы (фото)
- На Васильевском острове буйный мужчина угрожал убить прохожего лопатой
- В Колпино неадекват с ножом угрожал 26-летней продавщице убийством
- В Кировском районе трех экс-полицейских признали виновными в получении взятки
- По ЗСД проехал 400-метровый российский "флаг" (фото, видео)
- Из Охты выловили тело неизвестного мужчины
- На Гагарина кавказец порезал соседа за просьбу не мусорить
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Так и предполагалось) придурки навальные. Люди пришли на праздник, прислали трех утырков волну качнуть, теперь будут орать что 10000 человек пришло.
этому говнюку не зуб надо было выбить, а тот орган, что у нормальных людей является мозгом.
Фрейлен Бок, я вам сочуствую. Вам уважаемый, не только зубы выбили, но и похуже того...... Приходите помогу. Надо было не связываться с людьми Навального. Снова придётся заниматься с вами, как в том кружке, кройки и штопки. Ничего , рад помочь.
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://zdorovie-smoke.blogspot.com
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
18:45, 13 июня
на новости
Банда крелевских отморозков-беспредельщиков творит расправу над невиновными. Самое обидное: чувствую, опять не будет воздаяния, а значит и повторение неизбежно. в «СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)»