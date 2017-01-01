Выбитый зуб полицейского на акции на Марсовом обернулся уголовным делом

Обсуждение темы:

«Выбитый зуб полицейского на акции на Марсовом обернулся уголовным делом»

МИФОДИЙ 13.06 11:18 [ + 13 – ]

Ударом в спину выбил зуб



Джон Сильвер 13.06 11:23 [ + 13 – ]

погнался, споткнулся.....обдристался....

Фрекен Бок 13.06 12:33 [ + -10 – ]

Так и предполагалось) придурки навальные. Люди пришли на праздник, прислали трех утырков волну качнуть, теперь будут орать что 10000 человек пришло.

монк-аль-ахри 13.06 17:00 [ + 4 – ]

этому говнюку не зуб надо было выбить, а тот орган, что у нормальных людей является мозгом.

Врач-проктолог,Илья Лукич 13.06 17:03 [ + 3 – ]

Фрейлен Бок, я вам сочуствую. Вам уважаемый, не только зубы выбили, но и похуже того...... Приходите помогу. Надо было не связываться с людьми Навального. Снова придётся заниматься с вами, как в том кружке, кройки и штопки. Ничего , рад помочь.

робин 13.06 19:51 [ + 1 – ]

ах как жаль! нечего было свой народ прессовать!!

lazzi 13.06 20:22 [ + 1 – ]

Жаль, что только один зуб. Лучше бы у него мозг вывалился.

misha.ivancev 13.06 21:02 [ + -1 – ]

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://zdorovie-smoke.blogspot.com



