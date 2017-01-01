«Мигранта нашли повешенным в мясном отделе магазина на Васенко»

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Общество
Вешайтесь вы все макаки, у себя дома. Что вас скудоумных тянет к нам приезжать? Вонь свою приносить на Русскую Землю!?
Право же,господа хорошие, ну зачем же на нацизм сбиваться- это не ком иль фо. Меня тоже беспокоит наплыв мигрантов из азиатских республик, но надо понимать, что виноват не несчастный узбек или таджик, которые просто едет туда, куда пускают, поскольку дома нет работы, а кушать, как всякому человеку, хочется. Виновата кремлёвская ОПГ во главе с плешивым огрызком, проводя такую "национальную политику".
Человек повесился от безысходности в жизни. Возможно, если бы в городе существовала "горячая линия" для связи с психотерапевтом, он мог бы позвонить, пообщаться и возможно успокоиться. А так, еще одна потеря бойца на трудовом фронте. Кто теперь будет в мясном отделе работать?
milord и дятел,когда вонючий таджик убъёт вашего ребёнка,вы завоете по другому.
Дятел, не забывай на приём приходить. То ишаки аульные тебе не только мозг выносят, но и ещё кой чего. Наплюнь на этих мужей своих и перестань им оды петь.
а кто их звал сюда? не надо их жалеть, они ненавидят русских, а улыбки их на крысиные похожи!!
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://zdorovie-smoke.blogspot.com
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18:45, 13 июня
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