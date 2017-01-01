Уроженца Украины задержали с полкило наркотика в Петербурге

Почти полкилограмма запрещенного вещества обнаружили полицейские в карманах уроженца Украины в Красногвардейском районе Петербурга.Как пишет «Фонтанка.ру», вышли на гражданина ближнего зарубежья во время проверки информации о канале сбыта наркотиков. Возможного подозреваемого силовики остановили 11 июня на территории, подведомственной 26-му отделу полиции Красногвардейского района, и на месте попросили показать содержимое карманов.При себе у 47-летнего украинца оказался пакет с пятью плитками некоего вещества. Позднее экспертиза показала, что это почти 490 граммов гашиша.В пресс-службесообщили, что хозяин крупной партии зелья получил уголовное дело и отправился под стражу.Напомним,