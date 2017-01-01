СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)

Более 500 участников, в том числе – несовершеннолетние, были задержаны.

Обсуждение темы:

«СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)»

Бpат 13.06 12:39 [ + 23 – ]

Спасибо всем тем участникам антикоррупционного митинга, что вышли бороться с гнилой едро-путинской властью, за будущее наших детей, внуков и правнуков! Позор путино-медвежьему режиму! Спасибо, что не струсили! За своё счастье надо бороться!

Фрекен Бок 13.06 12:43 [ + -16 – ]

Что бы не раздувать пустые споры со Смольным, нужно митинг организовать не в праздничный день. Тогда и будет видно сколько реально людей выйдет. А так одна болтология. Бла бла бла , нет было 10000 нет было 2000

В остатке: все одинаковые что власть , что оппозиция со своими фондами. Шило на мыло менять. Еще неизвестно что хуже.



домик для уточки медведева 13.06 13:29 [ + 15 – ]



Milord 13.06 13:51 [ + 15 – ]

Так ведь здесь все новости: тех арестовали,этих посадили.

Банда крелевских отморозков-беспредельщиков творит расправу над невиновными. Самое обидное: чувствую, опять не будет воздаяния, а значит и повторение неизбежно.

Milord 13.06 13:51 [ + 13 – ]

Так ведь здесь все новости: тех арестовали,этих посадили.

Банда крелевских отморозков-беспредельщиков творит расправу над невиновными. Самое обидное: чувствую, опять не будет воздаяния, а значит и повторение неизбежно.

Galina Belova 13.06 14:04 [ + -19 – ]

Мимо Марсова поля проезжала вчера, и где были эти тысячи? толпа сопляков за печеньки.

Фрекен Бок 13.06 14:51 [ + -15 – ]

Да и аресты по итогу будут за пьяное хулиганство и пописанье не в горшок.



Фрекен Бок 13.06 15:43 [ + -15 – ]

домик для уточки медведева 13.06 13:29 [- 30000 ]



А нужно что бы по европейски???!!!! или нет вообще по американски!?!?!??!?!?!!!!

Стреляли на поражение , сразу.

Что бы не размножались



монк-аль-ахри 13.06 16:57 [ + 9 – ]

ибо эти дятлы заеб*ли. когда власть в государственных переворотах начала 1990-х нынешняя власть захватывала, она сильно по закону действовала? Так что не пизд*те! Вы сами захватчики и не вам на Закон указывать. Мразь мусорная!

Врач-проктолог,Илья Лукич 13.06 17:13 [ + 13 – ]

Галин Белов надо смотреть обеими глазами, а не одним цвет шоколадным. Тогда бы увидели, что людей было десятки тысяч. Комментатору 13.06 14:04. Сам лично видел тысячи и тысячи людей, что против лживой и коррупционной власти.

Врач-проктолог,Илья Лукич 13.06 17:26 [ + 13 – ]

Для Фрейлен Бок, (13.06 15:43) На поражение надо не в народ стрелять, а в таких как вы. Которые ходят хвост подняв и работы нам наводят, отстаивая милоновщину и следуя ей!