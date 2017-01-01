СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)
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Общество
Спасибо всем тем участникам антикоррупционного митинга, что вышли бороться с гнилой едро-путинской властью, за будущее наших детей, внуков и правнуков! Позор путино-медвежьему режиму! Спасибо, что не струсили! За своё счастье надо бороться!
Что бы не раздувать пустые споры со Смольным, нужно митинг организовать не в праздничный день. Тогда и будет видно сколько реально людей выйдет. А так одна болтология. Бла бла бла , нет было 10000 нет было 2000
В остатке: все одинаковые что власть , что оппозиция со своими фондами. Шило на мыло менять. Еще неизвестно что хуже.
Так ведь здесь все новости: тех арестовали,этих посадили.
Банда крелевских отморозков-беспредельщиков творит расправу над невиновными. Самое обидное: чувствую, опять не будет воздаяния, а значит и повторение неизбежно.
Так ведь здесь все новости: тех арестовали,этих посадили.
Банда крелевских отморозков-беспредельщиков творит расправу над невиновными. Самое обидное: чувствую, опять не будет воздаяния, а значит и повторение неизбежно.
Мимо Марсова поля проезжала вчера, и где были эти тысячи? толпа сопляков за печеньки.
Да и аресты по итогу будут за пьяное хулиганство и пописанье не в горшок.
домик для уточки медведева 13.06 13:29 [- 30000 ]
А нужно что бы по европейски???!!!! или нет вообще по американски!?!?!??!?!?!!!!
Стреляли на поражение , сразу.
Что бы не размножались
ибо эти дятлы заеб*ли. когда власть в государственных переворотах начала 1990-х нынешняя власть захватывала, она сильно по закону действовала? Так что не пизд*те! Вы сами захватчики и не вам на Закон указывать. Мразь мусорная!
Галин Белов надо смотреть обеими глазами, а не одним цвет шоколадным. Тогда бы увидели, что людей было десятки тысяч. Комментатору 13.06 14:04. Сам лично видел тысячи и тысячи людей, что против лживой и коррупционной власти.
Для Фрейлен Бок, (13.06 15:43) На поражение надо не в народ стрелять, а в таких как вы. Которые ходят хвост подняв и работы нам наводят, отстаивая милоновщину и следуя ей!
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://zdorovie-smoke.blogspot.com
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
на новости
Банда крелевских отморозков-беспредельщиков творит расправу над невиновными. Самое обидное: чувствую, опять не будет воздаяния, а значит и повторение неизбежно. в «СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)»