В ночь на 13 июня в Петербурге не будут разводить мосты

Тучков мост по-прежнему закрыт для проезда.

Тучков мост по-прежнему закрыт для проезда.



Об этом сообщает СПб ГБУ "Мостотрест". Мосты в День России разводить не будут согласно "Правилам пропуска судов при разводке Санкт-Петербургских мостов". По правилам, переправы оставляют сведенными в день государственных общенародных праздников.



После полуночи автомобилисты смогут передвигаться по всем мостам кроме Тучкова – он закрыт по ночам для движения до 23 июля.



Напомним, В Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 13 июня. В праздник петербуржцы всю ночь смогут передвигаться по переправам.Об этом сообщает СПб ГБУ "Мостотрест". Мосты в День России разводить не будут согласно "Правилам пропуска судов при разводке Санкт-Петербургских мостов". По правилам, переправы оставляют сведенными в день государственных общенародных праздников.После полуночи автомобилисты смогут передвигаться по всем мостам кроме Тучкова – он закрыт по ночам для движения до 23 июля.Напомним, в связи с празднованием Дня России ночные автобусы будут курсировать по Петербургу 3 ночи подряд.





