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В ночь на 13 июня в Петербурге не будут разводить мосты

17:34, 9 июня
Тэги: мосты, нева, праздник, авто
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Тэги: мосты, нева, праздник, авто
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Синь ёба..ая... в «Пятилетний мальчик едва не утонул в Мурино, пока его родители спали пьяным сном»
В путинской рашке нет медицины,нет врачей,нет образования,науки,промышленности,в общем ничего. Зато процветает враньё,бандитизм,наркомания,алкоголизм и дебилизм. Очень верно говорит старинная русская поговорка:

"Каков поп,-таков и приход." в «В Петербурге гинекологу и медсестре дали по два года за простыню, забытую в животе у роженицы»
Бабьё вонючее,-что тут скажешь.
Скорее всего заведующая производила с каким то ребёнком действия педофилического характера,(что часто встречается у женщин),ну вот мамаша и разобралась по своему. в «На Шотмана разъяренная дама чуть не задушила заведующую детсадом»
Подчерк сиженных наркотов, ничего святого у 3/14доров нет... в «96-летнего мужчину ограбили в собственной квартире в Дачном»
Аракелян, тогда все понятно, понабрали гнид черножопых в «В Петербурге гинекологу и медсестре дали по два года за простыню, забытую в животе у роженицы»
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