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«В Тосно женщина и пятеро детей сдали полиции эксгибициониста»

... Теперь перед зэками будет штаны снимать ... Правда оценить визуально эффект, произведённый данным "перфомансом", вряд ли сможет ... По причине, прежде всего, несколько иного взаимного расположения себя любимого и "зрителей" в сравнении с вышеописанной "диспозицией" на стадионе ...



Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tyn.ee/parazitu