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Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
... Теперь перед зэками будет штаны снимать ... Правда оценить визуально эффект, произведённый данным "перфомансом", вряд ли сможет ... По причине, прежде всего, несколько иного взаимного расположения себя любимого и "зрителей" в сравнении с вышеописанной "диспозицией" на стадионе ...
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tyn.ee/parazitu
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
на новости
"Каков поп,-таков и приход." в «В Петербурге гинекологу и медсестре дали по два года за простыню, забытую в животе у роженицы»
Скорее всего заведующая производила с каким то ребёнком действия педофилического характера,(что часто встречается у женщин),ну вот мамаша и разобралась по своему. в «На Шотмана разъяренная дама чуть не задушила заведующую детсадом»