Обсуждение темы:

«В Петербурге гинекологу и медсестре дали по два года за простыню, забытую в животе у роженицы»

В путинской рашке нет медицины,нет врачей,нет образования,науки,промышленности,в общем ничего. Зато процветает враньё,бандитизм,наркомания,алкоголизм и дебилизм. Очень верно говорит старинная русская поговорка: "Каков поп,-таков и приход."



Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tyn.ee/parazitu