В садоводстве под Тихвином нашли тело бизнесмена с простреленной головой
18:40, 9 июня
Тэги: тело, смерть, самоубийство
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Тосно женщина и пятеро детей сдали полиции эксгибициониста
- В Пулково открыли одуванчик "мира и добра" (фото)
- Открытие в лечении варикоза
- В ночь на 13 июня в Петербурге не будут разводить мосты
- В Петербурге гинекологу и медсестре дали по два года за простыню, забытую в животе у роженицы
- Причиной закрытия "Чернышевской" стал контейнер с борщом
- Пытавшийся перебежать Миллионную пожилой пешеход угодил под колеса авто
- Фанаты "Зенита" признали Данни лучшим игроком команды в сезоне 2016/17
- С территории Московского вокзала эвакуируют пассажиров
- Невский проспект и площадь Островского перекроют на День России
- Лобовое ДТП с иномарками обернулось пробками на Маршала Жукова (фото)
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«В садоводстве под Тихвином нашли тело бизнесмена с простреленной головой»
Новые в начале | Новые в конце
Наташа Легова 09.06 23:04 [ + 0 – ]
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tyn.ee/parazitu
Всего комментариев - 1
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
29 мая
15:54, 8 июня
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей
15:08, 9 июня Невский проспект и площадь Островского перекроют на День России (0/+0)
13:20, 9 июня Схему движения в центре Петербурга на месяц изменят ради Кубка Конфедераций (0/+0)
12:53, 9 июня В Петербурге три ночи подряд будут курсировать ночные автобусы (0/+0)
12:39, 9 июня Единственным пригодным для купания водоемом Петербурга стало Безымянное озеро (0/+0)
11:25, 9 июня Электричка сошла с рельсов на переезде под Петербургом (фото, видео) (2/+2)
16:16, 8 июня В Петербург возвращается дождливая погода (1/+1)
Подписка
на новости
на новости
В путинской рашке нет медицины,нет врачей,нет образования,науки,промышленности,в общем ничего. Зато процветает враньё,бандитизм,наркомания,алкоголизм и дебилизм. Очень верно говорит старинная русская поговорка:
"Каков поп,-таков и приход." в «В Петербурге гинекологу и медсестре дали по два года за простыню, забытую в животе у роженицы»
"Каков поп,-таков и приход." в «В Петербурге гинекологу и медсестре дали по два года за простыню, забытую в животе у роженицы»
Бабьё вонючее,-что тут скажешь.
Скорее всего заведующая производила с каким то ребёнком действия педофилического характера,(что часто встречается у женщин),ну вот мамаша и разобралась по своему. в «На Шотмана разъяренная дама чуть не задушила заведующую детсадом»
Скорее всего заведующая производила с каким то ребёнком действия педофилического характера,(что часто встречается у женщин),ну вот мамаша и разобралась по своему. в «На Шотмана разъяренная дама чуть не задушила заведующую детсадом»
Подчерк сиженных наркотов, ничего святого у 3/14доров нет... в «96-летнего мужчину ограбили в собственной квартире в Дачном»
5
5