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Общество
А по моему руки на "одуванчики" показывают "Стоп! Нет ввозу в Россию азиатских макак и кавказских гамадрилов!"
Этот сраный бизнесмен пидаревский лучше бы детям больным помог
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tyn.ee/parazitu
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15:54, 8 июня
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"Каков поп,-таков и приход." в «В Петербурге гинекологу и медсестре дали по два года за простыню, забытую в животе у роженицы»
Скорее всего заведующая производила с каким то ребёнком действия педофилического характера,(что часто встречается у женщин),ну вот мамаша и разобралась по своему. в «На Шотмана разъяренная дама чуть не задушила заведующую детсадом»