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В Пулково открыли одуванчик "мира и добра" (фото)

18:14, 9 июня
Тэги: пулково, памятники, скульптура, авиа, открытие
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Тэги: пулково, памятники, скульптура, авиа, открытие
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Общество
Обсуждение темы:
«В Пулково открыли одуванчик "мира и добра" (фото)»
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Сергей Григорьев 09.06 19:48 [ + 0 ]

А по моему руки на "одуванчики" показывают "Стоп! Нет ввозу в Россию азиатских макак и кавказских гамадрилов!"

арнольд питерский 09.06 19:56 [ + 0 ]

Этот сраный бизнесмен пидаревский лучше бы детям больным помог

Наташа Легова 09.06 23:04 [ + 0 ]


Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tyn.ee/parazitu

Всего комментариев - 3

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В путинской рашке нет медицины,нет врачей,нет образования,науки,промышленности,в общем ничего. Зато процветает враньё,бандитизм,наркомания,алкоголизм и дебилизм. Очень верно говорит старинная русская поговорка:

"Каков поп,-таков и приход." в «В Петербурге гинекологу и медсестре дали по два года за простыню, забытую в животе у роженицы»
Бабьё вонючее,-что тут скажешь.
Скорее всего заведующая производила с каким то ребёнком действия педофилического характера,(что часто встречается у женщин),ну вот мамаша и разобралась по своему. в «На Шотмана разъяренная дама чуть не задушила заведующую детсадом»
Подчерк сиженных наркотов, ничего святого у 3/14доров нет... в «96-летнего мужчину ограбили в собственной квартире в Дачном»
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