Об ограничениях движения в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России, сообщают отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и пресс-службаС 8 часов 9 июня до 20 часов 12 июня ограничено движение в проезде вдоль площади Островского у Российской национальной библиотеки от Невского проспекта до переулка Крылова.С полуночи 10 июня до 20 часов закроется участок площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова.В понедельник, 12 июня, будут закрыты:• с 12:00 до 14:15 площадь Островского;• с 14:00 до 15:00 Невский проспекта от Дворцовой набережной до набережной Фонтанки.