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На Шотмана разъяренная дама чуть не задушила заведующую детсадом

14:41
Тэги: детсады, конфликт, драка, женщины, задержания, невский район
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Тэги: детсады, конфликт, драка, женщины, задержания, невский район
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Общество
Обсуждение темы:
«На Шотмана разъяренная дама чуть не задушила заведующую детсадом»
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Hиф-Hиф 09.06 15:34 [ + 0 ]

бабье-с

Всего комментариев - 1

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