Единственным пригодным для купания водоемом Петербурга стало Безымянное озеро
12:39
Тэги: вода, плавание, роспотребнадзор, красное село, нева, финский залив
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Общество
Обсуждение темы:
«Единственным пригодным для купания водоемом Петербурга стало Безымянное озеро»
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Диана Грубина 09.06 14:56 [ + 0 – ]
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tyn.ee/parazitu
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