Юнец на ВАЗе насмерть задавил велосипедиста в ночном ДТП под Гатчиной

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Юнец на ВАЗе насмерть задавил велосипедиста в ночном ДТП под Гатчиной»