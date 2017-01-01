"Шевроле Камаро" и "Жигули" не разъехались на трамвайных путях в центре Петербурга (фото)

Обсуждение темы: «"Шевроле Камаро" и "Жигули" не разъехались на трамвайных путях в центре Петербурга (фото)» григор 08.06 20:04 [ + 0 – ]

Жигуль по стрелке ехал

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