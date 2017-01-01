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«В Ленобласти бездомному мужчине отрубили палец за самовольный уход с работы»

Сергей Григорьев 08.06 18:27 [ + 4 – ]

А почему ленивым узбекам и таджикам не отрубаю пальцы? Хотя..,да,тогда бы они за несколько дней без них бы уже остались. Да и путин не позволяет их обижать. (а вот русских можно).