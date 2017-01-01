Пьяный хулиган расколотил окно автобуса в Гатчине во время ссоры с водителем
15:41, 8 июня
Тэги: транспорт, хулиганство, вандализм
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Общество
Обсуждение темы:
«Пьяный хулиган расколотил окно автобуса в Гатчине во время ссоры с водителем»
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Сергей Григорьев 08.06 18:30 [ + 0 – ]
Может увидел очередного черножопого водилу и не выдержал спьяну?
Всего комментариев - 2
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