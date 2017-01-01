Пьяный хулиган расколотил окно автобуса в Гатчине во время ссоры с водителем

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Пьяный хулиган расколотил окно автобуса в Гатчине во время ссоры с водителем»

Сергей Григорьев 08.06 18:30 [ + 0 – ]

Может увидел очередного черножопого водилу и не выдержал спьяну?