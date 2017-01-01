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Пьяный хулиган расколотил окно автобуса в Гатчине во время ссоры с водителем

15:41, 8 июня
Тэги: транспорт, хулиганство, вандализм
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Тэги: транспорт, хулиганство, вандализм
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Общество
Обсуждение темы:
«Пьяный хулиган расколотил окно автобуса в Гатчине во время ссоры с водителем»
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Сергей Григорьев 08.06 18:30 [ + 0 ]

Может увидел очередного черножопого водилу и не выдержал спьяну?

ангелика 09.06 00:13 [ + 0 ]

Сергей Григорьев, в Гатчине все водители и рейсовых автобусов и маршруток славяне

Всего комментариев - 2

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