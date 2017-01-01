Пулково ведет переговоры с бюджетными авиакомпаниями Европы и Юго-Восточной Азии
13:31
Тэги: авиа, пулково, путешествия, туризм
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ЗакС,-это шлюха готовая на всё лишь бы побольше урвать. Или гнида,которая вылижет жопу любому пахану который его кормит. в «ЗакС проголосовал за возможность строительства храма в парке Малиновка»
Стройте храмы у себя в особняках ворье едрисное, нех.й места для отдыха застраивать. А петуха милона давно на колоколе пора повесить. в «ЗакС проголосовал за возможность строительства храма в парке Малиновка»
То есть, когда кубок конфедерации кончится, пусть присылают что угодно?))
Кроме воровства, я от этой "акции" ничего не жду.. в «"Почта России" будет проверять содержимое отправляемых в Петербург посылок»
Кроме воровства, я от этой "акции" ничего не жду.. в «"Почта России" будет проверять содержимое отправляемых в Петербург посылок»
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