Лодка с рыбаками перевернулась на реке в Ленобласти: один человек не выплыл

ЧП произошло в Волховском районе.

ЧП произошло в Волховском районе.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», ЧП произошло накануне напротив Старой Силовой улицы в селе Паша. В больницу был доставлен один рыбак, 43-летний местный житель. Мужчина госпитализирован с переохлаждением и переломом ключицы. В состоянии средней тяжести он доставлен в ЦРБ г. Волхова.



Сотрудниками МЧС осуществляется поиск второго рыбака, 32-летнего жителя села Паша. Поиски были продолжены утром 8 июня, сообщили Агентству в региональном ГУ МЧС.



Напомним, ранее мы писали о том, что

На реке Паша в Волховском районе Ленинградской области перевернулась лодка с рыбаками.Как передает АН «Оперативное прикрытие», ЧП произошло накануне напротив Старой Силовой улицы в селе Паша. В больницу был доставлен один рыбак, 43-летний местный житель. Мужчина госпитализирован с переохлаждением и переломом ключицы. В состоянии средней тяжести он доставлен в ЦРБ г. Волхова.Сотрудниками МЧС осуществляется поиск второго рыбака, 32-летнего жителя села Паша. Поиски были продолжены утром 8 июня, сообщили Агентству в региональном ГУ МЧС.Напомним, ранее мы писали о том, что из озера Глубокое достали тело рыбака, утонувшего еще в октябре прошлого года.





