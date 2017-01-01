Турист из Дании остался без кошелька во время прогулки по каналу Грибоедова

У иностранца также пропали банковские карты, документы и мобильный телефон.

У иностранца также пропали банковские карты, документы и мобильный телефон.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», пропажу портмоне 55-летний иностранец обнаружил 7 июня около полудня у дома 17 по набережной канала Грибодедова. В портмоне лежали 3000 рублей, три банковские карты, удостоверение личности и шоферские права. Пропал также мобильный телефон с СИМ-картой Дании.



Турист написал заявление в полицию Адмиралтейского района, отметив, что имущество было им заблаговременно застраховано еще до выезда за границу.



Напомним,

Турист из Дании лишился своего кошелька в центре Петербурга.Как передает АН «Оперативное прикрытие», пропажу портмоне 55-летний иностранец обнаружил 7 июня около полудня у дома 17 по набережной канала Грибодедова. В портмоне лежали 3000 рублей, три банковские карты, удостоверение личности и шоферские права. Пропал также мобильный телефон с СИМ-картой Дании.Турист написал заявление в полицию Адмиралтейского района, отметив, что имущество было им заблаговременно застраховано еще до выезда за границу.Напомним, в начале июня в центре Петербурга задержали женщину, которая похитила "Айфон" у иностранного туриста в продуктовом магазине.





