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Алексей Гульчук занял пост главы Невского района

12:21
Тэги: кадры, смольный, власть, невский район
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Тэги: кадры, смольный, власть, невский район
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая

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Стройте храмы у себя в особняках ворье едрисное, нех.й места для отдыха застраивать. А петуха милона давно на колоколе пора повесить. в «ЗакС проголосовал за возможность строительства храма в парке Малиновка»
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