В Петербурге сердобольный пенсионер остался без 450 тысяч после встречи с незнакомкой

Ведется проверка.

Ведется проверка.



Как сообщает «Фонтанка.ру», сомнительное знакомство произошло у дома №10 по улице Рихарда Зорге днём 6 июня, где к 88-летнему пенсионеру подошли двое. По словам потерпевшего, мужчине лет сорока в голубой куртке и женщине 27 лет требовалась помощь со снятием денег. По всей видимости, пожилой человек им не отказал, и в банк на улице Маршала Захарова они пошли вместе. Там потерпевший снял 450 тысяч рублей.



Темноволосая незнакомка, поджидавшая его на улице, вызвалась проводить пожилого помощника. В квартире она надолго не задержалась, но, по словам потерпевшего, попросилась в туалет. Хозяин в это время спрятал деньги в сервант, где они и остались после того, как хозяин распрощался с гостьей.



Неладное пенсионер заметил на следующий день, когда пятитысячная купюра не прошла контроль в магазине. Позднее оказалось, что в пачке нет ни одной настоящей: все 450 тысяч – из «банка приколов».



Связав пропажу с оказанной накануне услугой, пожилой мужчина обратился в полицию.



Напомним, ранее мы писали о том, что





Петербургский пенсионер обнаружил, что полученные в банке деньги – подделка. Попросив полицию Красносельского района разыскать оригинальные купюры, он добавил, что накануне в его квартире побывала женщина.Как сообщает «Фонтанка.ру», сомнительное знакомство произошло у дома №10 по улице Рихарда Зорге днём 6 июня, где к 88-летнему пенсионеру подошли двое. По словам потерпевшего, мужчине лет сорока в голубой куртке и женщине 27 лет требовалась помощь со снятием денег. По всей видимости, пожилой человек им не отказал, и в банк на улице Маршала Захарова они пошли вместе. Там потерпевший снял 450 тысяч рублей.Темноволосая незнакомка, поджидавшая его на улице, вызвалась проводить пожилого помощника. В квартире она надолго не задержалась, но, по словам потерпевшего, попросилась в туалет. Хозяин в это время спрятал деньги в сервант, где они и остались после того, как хозяин распрощался с гостьей.Неладное пенсионер заметил на следующий день, когда пятитысячная купюра не прошла контроль в магазине. Позднее оказалось, что в пачке нет ни одной настоящей: все 450 тысяч – из «банка приколов».Связав пропажу с оказанной накануне услугой, пожилой мужчина обратился в полицию.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге врач больницы отдала мошеннику 450 тысяч рублей за "спасение" сына от последствий ДТП.





