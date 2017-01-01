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«86-летняя пенсионерка умерла в супермаркете на Лиговском »

В вонючих дикси, магнитах да пятерках кому угодно поплохеет..

воняет гнильем, и потными немытыми абреками...

цены на гниль завышены, касиры хамло, и аул, и все равно люди идут в эти сральники...