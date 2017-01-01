Обсуждение темы:

«Полуразложившееся тело утопленника выловили из Малой Невы»

Ну да, "следов насильственной смерти не обнаружено". Всего-то голова в двух местах пробита:



http://konkretno.ru/kriminal/99784-iz-maloj-nevy-vylovili-utoplennika-s-prolomlennoj-golovoj.html