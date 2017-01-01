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«Новенькую "Тойоту" угнали у топ-менеджера "Балтики", пока та ходила на массаж»

2Неzнайка: Нет бы посочувствовать сотруднице!

Да и по вкусу можно поспорить: кому как, а вроде ничего под настроение.