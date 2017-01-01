Двух мужчин отдадут под суд за убийство супругов в квартире на Октябрьской набережной

Тела жертв злоумышленники спрятали в диване.

Тела жертв злоумышленники спрятали в диване. ГСУ СК по городу.



Следствием установлено, что в ночь на 4 августа 2016 года злоумышленники, находясь в квартире одного из домов по Октябрьской набережной, проникли в квартиру, где проживали мужчина и женщина 1987 года рождения, где один из подельников, согласно отведенной ему роли, произвел не менее 2 выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия, а также нанес мужчине и женщине множественные удары ножом в область головы, шеи, туловища. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.



Тела жертв преступники завернули в полиэтилен и спрятали в диване, где их затем нашла мать убитого мужчины, забившая тревогу после того, как он перестал выходить на связь.



В это время его сообщник находился на лестничной площадке напротив входа в квартиру и наблюдал за окружающей обстановкой с целью информирования подельника.



После чего



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. 5 ст. 33 пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в совершении убийства), пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщили вСледствием установлено, что в ночь на 4 августа 2016 года злоумышленники, находясь в квартире одного из домов по Октябрьской набережной, проникли в квартиру, где проживали мужчина и женщина 1987 года рождения, где один из подельников, согласно отведенной ему роли, произвел не менее 2 выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия, а также нанес мужчине и женщине множественные удары ножом в область головы, шеи, туловища. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.В это время его сообщник находился на лестничной площадке напротив входа в квартиру и наблюдал за окружающей обстановкой с целью информирования подельника.После чего обвиняемые похитили вещи и денежные средства потерпевших на общую сумму более 550 тысяч рублей и скрылись с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





