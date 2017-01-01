Обсуждение темы:

«ЗакС проголосовал за возможность строительства храма в парке Малиновка»

арнольд питерский 07.06 19:49 [ + 1 – ]

Стройте храмы у себя в особняках ворье едрисное, нех.й места для отдыха застраивать. А петуха милона давно на колоколе пора повесить.