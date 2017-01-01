Шесть тонн овощей из Польши и Турции уничтожили в Петербурге

Запрещенную продукцию изъяли с овощебазы на Софийской улице.

Запрещенную продукцию изъяли с овощебазы на Софийской улице.



Как сообщили 7 июня в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти , рейды на складах плодовоовощной базы на Софийской улице сотрудники ведомства проводили совместно с таможенниками. За семь майских визитов изъяли около четырёх с половиной тонн томатов, пекинской капусты и яблок.



Никаких ветеринарно-сопроводительных документов и соответствующих разрешений собственники предъявить не смогли. При этом на коробках и ящиках были польские этикетки.



Также с базы вывезли почти тысячу восемьсот килограммов томатов черри. Из Турции они приехали вместе с личинками южно-американской томатной моли и живым калифорнийским трипсом во взрослой стадии развития. Вредителей обнаружили в лаборатории.



Все овощи и фрукты уничтожены.



Напомним,

Больше шести тысяч килограммов турецких томатов, а также капусты и яблок из Польши в семь заходов вывезли с Софийской овощебазы в Петербурге. Запрещенные продукты оказались ещё и не безопасными.Как сообщили 7 июня в пресс-службе, рейды на складах плодовоовощной базы на Софийской улице сотрудники ведомства проводили совместно с таможенниками. За семь майских визитов изъяли около четырёх с половиной тонн томатов, пекинской капусты и яблок.Никаких ветеринарно-сопроводительных документов и соответствующих разрешений собственники предъявить не смогли. При этом на коробках и ящиках были польские этикетки.Также с базы вывезли почти тысячу восемьсот килограммов томатов черри. Из Турции они приехали вместе с личинками южно-американской томатной моли и живым калифорнийским трипсом во взрослой стадии развития. Вредителей обнаружили в лаборатории.Все овощи и фрукты уничтожены.Напомним, ранее в Петербурге уничтожили партии клубники, томатов и шампиньонов, которые в обход эмбарго в Северную столицу привезли из Турции, Польши и Чехии.







Обсуждение темы: «Шесть тонн овощей из Польши и Турции уничтожили в Петербурге» монк-аль-ахри 07.06 16:04 [ + 1 – ]

а выиграли от этого азербайджанские и армянские спекулянты овощами....молодцы ребята! так держать! русские своим карманом активно помогают братским республикам! dexter 07.06 16:56 [ + 2 – ]

Уничтожать еду может только неполноценное государство.

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