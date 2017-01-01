В правительстве Петербурга может появиться еще один вице-губернатор

Обсуждение темы:

«В правительстве Петербурга может появиться еще один вице-губернатор»

Тоскливый Дятел Терпило 07.06 15:38 [ + -4 – ]

А за какое направление работы будет отвечать новый вице-губернатор? Если решать проблемы мигрантов, это оправданно.

монк-аль-ахри 07.06 15:53 [ + 5 – ]

ещё один паразит на нашу шею...толку-то от этих "руководителей"?! как говорил папаша Мюллер: "Делать руководящие жесты может и шимпанзе в зоопарке". Есть принцип Оккама: нельзя умножать число сущностей до бесконечности. Если с проблемой справятся два человека, нельзя брать третьего. Лучше увеличьте зарплату этим двоим. Короче! Менеджмент в нынешней Россиянии в полной жо*е! Россиянская Педерация она и есть - полная педерация!

legenda.natalya 07.06 16:35 [ + 5 – ]

Зачем? Их же и так много. Еще один дармоед

арнольд питерский 07.06 17:05 [ + 3 – ]

когда же вы кончитесь ворье поганое

НС 07.06 18:14 [ + 1 – ]

Дармоеды