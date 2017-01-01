В правительстве Петербурга может появиться еще один вице-губернатор
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Общество
А за какое направление работы будет отвечать новый вице-губернатор? Если решать проблемы мигрантов, это оправданно.
ещё один паразит на нашу шею...толку-то от этих "руководителей"?! как говорил папаша Мюллер: "Делать руководящие жесты может и шимпанзе в зоопарке". Есть принцип Оккама: нельзя умножать число сущностей до бесконечности. Если с проблемой справятся два человека, нельзя брать третьего. Лучше увеличьте зарплату этим двоим. Короче! Менеджмент в нынешней Россиянии в полной жо*е! Россиянская Педерация она и есть - полная педерация!
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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Кроме воровства, я от этой "акции" ничего не жду.. в «"Почта России" будет проверять содержимое отправляемых в Петербург посылок»