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«"Почта России" будет проверять содержимое отправляемых в Петербург посылок»

Уже коммент мой затёрли...Ох и не любят правды нынешние власти, не любят. Так я опять вопрошаю: а в задний проход когда вы заглядывать начнёте? Ментовских спецов по анальному отверстию, в рамках Россгвардии, само собой, готовить начнём? Бздит нынешняя власть до неприличия! Им бы всё коренное население истребить, да таджиков с узбеками завезти. А сверху азеров, чтобы русских ментов не содержать. Вот тогда для кремлёвских сидельцев наступит полная лепота!