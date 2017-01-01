"Почта России" будет проверять содержимое отправляемых в Петербург посылок
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Общество
Уже коммент мой затёрли...Ох и не любят правды нынешние власти, не любят. Так я опять вопрошаю: а в задний проход когда вы заглядывать начнёте? Ментовских спецов по анальному отверстию, в рамках Россгвардии, само собой, готовить начнём? Бздит нынешняя власть до неприличия! Им бы всё коренное население истребить, да таджиков с узбеками завезти. А сверху азеров, чтобы русских ментов не содержать. Вот тогда для кремлёвских сидельцев наступит полная лепота!
То есть, когда кубок конфедерации кончится, пусть присылают что угодно?))
Кроме воровства, я от этой "акции" ничего не жду..
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Кроме воровства, я от этой "акции" ничего не жду.. в «"Почта России" будет проверять содержимое отправляемых в Петербург посылок»