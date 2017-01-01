Рейс из Петербурга в Ларнаку задержали на семь часов из-за проблем с самолетом

Пассажирам пришлось с ночи сидеть в аэропорту.

Пассажирам пришлось с ночи сидеть в аэропорту.



Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пассажиров, они должны были улететь в пять утра рейсом U6 7035 в Ларнаку. Однако по прибытии в Пулково они узнали, что вылет задерживается.



«Приехали в аэропорт в три часа ночи и с удивлением узнали о задержке рейса до 9.50. При этом никакой информации ни по телефону, ни по электронной почте не было. Далее был перенос вылета на 11:00, на 11:50», – сообщают туристы.





Фото: "Фонтанка.ру"



Информации по громкой связи о возможности получить горячее питание, а также о причинах задержки рейса не было, уверяют читатели. При этом на глазах туристов, которые уже находятся в санитарной зоне, ремонтируют самолет, на котором они должны были улететь.



Как сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», при подготовке к выполнению рейса U6 –7035 на воздушном судне была выявлена техническая неисправность. Авиакомпания приняла решение о задержке для устранения причины неисправности.



«В соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажирам предоставлены все положенные услуги. Вылет назначен на 12:30», – уверяет перевозчик.



Напомним,



Аэробус «Уральских авиалиний» задержан 7 июня в Петербурге из-за поломки. Пассажиры, которые с ночи сидят в аэропорту, жалуются на отсутствие воды и представителя авиакомпании.Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пассажиров, они должны были улететь в пять утра рейсом U6 7035 в Ларнаку. Однако по прибытии в Пулково они узнали, что вылет задерживается.«Приехали в аэропорт в три часа ночи и с удивлением узнали о задержке рейса до 9.50. При этом никакой информации ни по телефону, ни по электронной почте не было. Далее был перенос вылета на 11:00, на 11:50», – сообщают туристы.Фото: "Фонтанка.ру"Информации по громкой связи о возможности получить горячее питание, а также о причинах задержки рейса не было, уверяют читатели. При этом на глазах туристов, которые уже находятся в санитарной зоне, ремонтируют самолет, на котором они должны были улететь.Как сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», при подготовке к выполнению рейса U6 –7035 на воздушном судне была выявлена техническая неисправность. Авиакомпания приняла решение о задержке для устранения причины неисправности.«В соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажирам предоставлены все положенные услуги. Вылет назначен на 12:30», – уверяет перевозчик.Напомним, ранее стало известно, что авиакомпания "ВИМ-Авиа" до середины июня сократит чартерные рейсы ради стабилизации расписания вылетов, нарушенного из-за задержки трех самолетов.





