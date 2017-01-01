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Рейс из Петербурга в Ларнаку задержали на семь часов из-за проблем с самолетом

13:52
Тэги: авиа, расписание, туризм, путешествия, пулково
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Тэги: авиа, расписание, туризм, путешествия, пулково
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая

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Популярные комментарии
Зачем? Их же и так много. Еще один дармоед в «В правительстве Петербурга может появиться еще один вице-губернатор»
старуха Шапокляк враг Чебурашки и Гены в «53-летняя петербурженка похитила у ребенка самокат и уехала кататься»
ещё один паразит на нашу шею...толку-то от этих "руководителей"?! как говорил папаша Мюллер: "Делать руководящие жесты может и шимпанзе в зоопарке". Есть принцип Оккама: нельзя умножать число сущностей до бесконечности. Если с проблемой справятся два че... в «В правительстве Петербурга может появиться еще один вице-губернатор»
То есть, когда кубок конфедерации кончится, пусть присылают что угодно?))
Кроме воровства, я от этой "акции" ничего не жду.. в «"Почта России" будет проверять содержимое отправляемых в Петербург посылок»
Почему извращенец, и что конкретно он делал?
А в 16 лет такие иногда ходят...кобылы, у которых шире чем у мамы... в «Престарелого развратника задержали за приставания к школьницам в сквере на Верности»
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