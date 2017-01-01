Обсуждение темы:

«Рухнувшее поперек дороги дерево заблокировало Уральскую улицу (фото)»

власти санацией деревьев не занимаются под предлогом сохранения зеленых насаждений.



даешь ураган как в Москве, чтоб все трухлявые деревья повыворачивало! иначе так и будут по одному на головы нам падать.