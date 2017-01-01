Обсуждение темы:

«ЗакС Петербурга поддержал идею ограничения продажи спиртного во время Кубка конфедераций»

Дятел - дурак. Многие пьют не для того, чтобы напиться. А для того, чтобы всё творящееся вокруг паскудство выдержать. Без банки это часто нелегко. Вова Высоцкий в день принимал на грудь три бутылки водки - чтобы всё выдержать. Я про общество. В итоге сердце его не выдержало. А вы сами легко терпите творящееся вокруг паскудство?!