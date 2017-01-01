Закрытие Новочеркасского проспекта спровоцировало пробки на соседних улицах (фото)
10:57
Тэги: пробки, дороги, авто, ремонт, закрытие, красногвардейский район, невский район
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«Закрытие Новочеркасского проспекта спровоцировало пробки на соседних улицах (фото)»
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Зачем? Их же и так много. Еще один дармоед в «В правительстве Петербурга может появиться еще один вице-губернатор»
старуха Шапокляк враг Чебурашки и Гены в «53-летняя петербурженка похитила у ребенка самокат и уехала кататься»
ещё один паразит на нашу шею...толку-то от этих "руководителей"?! как говорил папаша Мюллер: "Делать руководящие жесты может и шимпанзе в зоопарке". Есть принцип Оккама: нельзя умножать число сущностей до бесконечности. Если с проблемой справятся два че... в «В правительстве Петербурга может появиться еще один вице-губернатор»
То есть, когда кубок конфедерации кончится, пусть присылают что угодно?))
Кроме воровства, я от этой "акции" ничего не жду.. в «"Почта России" будет проверять содержимое отправляемых в Петербург посылок»
Кроме воровства, я от этой "акции" ничего не жду.. в «"Почта России" будет проверять содержимое отправляемых в Петербург посылок»
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