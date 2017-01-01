Престарелого развратника задержали за приставания к школьницам в сквере на Верности

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«Престарелого развратника задержали за приставания к школьницам в сквере на Верности»

МИФОДИЙ 07.06 10:56 [ + 2 – ]

так как он к ним пристал старый пень "хочешь поршень покажу?"



Иванов1 07.06 11:37 [ + 1 – ]

Вранье, специально статью посмотрел: наказание только, если потерпевшим меньше 16 лет. А этим больше

Hиф-Hиф 07.06 11:49 [ + 3 – ]

может, он всего-то и спросил у них, как пройти в библиотеку? а дефффки сразу решили, что можно срубить бабла и ложно заявили, что он их грязно домогался.