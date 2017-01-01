Обсуждение темы:

«Новочеркасский проспект закроют до осени ради пробивки Гранитной улицы»

Да уж. А честно написать, что под ж\д мостом с Новочеркасгого на Дальневосточный будет на проехать, смелости не хватило.

В Невском районе упитанный пушной зверек надолго поселится. Мои соболезнования.