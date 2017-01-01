«Мотоциклист попал в больницу после тройного ДТП в центре Петербурга (фото)»

Тяжелое ДТП с мотоциклистом и двумя машинами произошло днем 6 июня в Центральном районе Петербурга. На месте скопилась пробка из общественного транспорта.Как сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области, в 15:20 у дома 56 по Суворовскому проспекту мужчина 1974 года рождения на мотоцикле столкнулся сначала с автомобилем SsangYong, а затем и с «ГАЗелью», выезжавшими с Тульской улицы на Суворовский.В результате аварии он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.По информации очевидцев, на месте аварии сильно затруднено движение, на Тульской улице скопилась огромная пробка из общественного транспорта.