140 млн рублей потратят на оснащение трех станций метро Петербурга системами видеонаблюдения

Камеры с функцией распознавания лиц появятся на «Лесной», «Горьковской» и «Петроградской».

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Обсуждение темы:

«140 млн рублей потратят на оснащение трех станций метро Петербурга системами видеонаблюдения»

dexter 06.06 17:02 [ + 1 – ]

Интересно, хотя бы половина этой суммы будет израсходована по назначению?)

Сергей Григорьев 06.06 19:51 [ + 2 – ]

Небось купят китайского копеечного дерьма,да и установят для вида. А бабло. .Ну а бабло как обычно по карманам.