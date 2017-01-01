Мужчина в крови и с ружьем пытался вломиться в квартиру к соседям на Савушкина

Дебошир был пьян.

Дебошир был пьян.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 5 июня в 06:55 в правоохранительные органы обратился жилец дома 128/1 по улице Савушкина. Пенсионер заявил, что в его квартиру стучится мужчина с ружьем, и весь в крови.



Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал 47-летнего жителя указанного дома. Мужчина был пьян, его руки порезаны.



На лестничной площадке 10-го этажа стражи порядка нашли затвор от охотничьего ружья «сайга». При этом на подозреваемого зарегистрировано оружие другой марки, причем лицензия на него истекла в феврале этого года.



Напомним,

Окровавленный мужчина с ружьем ломился в квартиру в Приморском районе.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 5 июня в 06:55 в правоохранительные органы обратился жилец дома 128/1 по улице Савушкина. Пенсионер заявил, что в его квартиру стучится мужчина с ружьем, и весь в крови.Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал 47-летнего жителя указанного дома. Мужчина был пьян, его руки порезаны.На лестничной площадке 10-го этажа стражи порядка нашли затвор от охотничьего ружья «сайга». При этом на подозреваемого зарегистрировано оружие другой марки, причем лицензия на него истекла в феврале этого года.Напомним, ранее в Петербурге задержали гражданина, который угрожал соседу топором во время спора из-за парковочного места.







Обсуждение темы: «Мужчина в крови и с ружьем пытался вломиться в квартиру к соседям на Савушкина» Тоскливый Дятел Терпило 06.06 18:00 [ + -4 – ]

Прощай, оружие!

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