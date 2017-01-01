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Более 200 кило "санкционки" изъяли у петербургских туристов на границе с Финляндией

13:29, 6 июня
Тэги: финляндия, продукты, еда, санкции, граница, таможня
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Тэги: финляндия, продукты, еда, санкции, граница, таможня
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Общество
Обсуждение темы:
«Более 200 кило "санкционки" изъяли у петербургских туристов на границе с Финляндией»
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Александр. 06.06 14:44 [ + 5 ]

Ага. На территорию Финляндии. Это как? Такой процедуры даже не предусмотрено. Всё домой растащили

SCORPION69 06.06 15:19 [ + 3 ]

да все домой порастаскали зверье тьфу вечно голодные

Всего комментариев - 2

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Правильно ли я понял, что если не запрос спецслужб Таджикистанаи и Интерпола вербовщик ИГИЛ (запрещенной в РФ организации) спокойно поживал бы в Северной столице?! в «Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге исламиста-вербовщика из Таджикистана»
Ага. На территорию Финляндии. Это как? Такой процедуры даже не предусмотрено. Всё домой растащили в «Более 200 кило "санкционки" изъяли у петербургских туристов на границе с Финляндией»
как это кража? Вломить человеку по затылку до потери им сознания и обшарить ему карманы это что, тайное хищение?

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