Пожилая пара выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара на Гражданке
12:55, 6 июня
Тэги: пожары, калининский район, пострадавшие
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Общество
Обсуждение темы:
«Пожилая пара выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара на Гражданке»
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Тоскливый Дятел Терпило 06.06 13:32 [ + -2 – ]
Надо было не прыгать, чтобы сломать ноги, а дождаться приезда пожарных.
Ирина Муратова 06.06 21:02 [ + 0 – ]
А подняться этажами выше было нельзя ?
Всего комментариев - 2
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Правильно ли я понял, что если не запрос спецслужб Таджикистанаи и Интерпола вербовщик ИГИЛ (запрещенной в РФ организации) спокойно поживал бы в Северной столице?! в «Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге исламиста-вербовщика из Таджикистана»
Ага. На территорию Финляндии. Это как? Такой процедуры даже не предусмотрено. Всё домой растащили в «Более 200 кило "санкционки" изъяли у петербургских туристов на границе с Финляндией»
как это кража? Вломить человеку по затылку до потери им сознания и обшарить ему карманы это что, тайное хищение?
А где кара за отправление потребности на стену?
И вообще надо допросить чувырлу с пристрастием, наверняка под личиной скрывается обама и... в «Подозреваемого в избиении актера Свиря поймали на Охте»
А где кара за отправление потребности на стену?
И вообще надо допросить чувырлу с пристрастием, наверняка под личиной скрывается обама и... в «Подозреваемого в избиении актера Свиря поймали на Охте»
Да уж. А честно написать, что под ж\д мостом с Новочеркасгого на Дальневосточный будет на проехать, смелости не хватило.
В Невском районе упитанный пушной зверек надолго поселится. Мои соболезнования. в «Новочеркасский проспект закроют до осени ради пробивки Гранитной улицы»
В Невском районе упитанный пушной зверек надолго поселится. Мои соболезнования. в «Новочеркасский проспект закроют до осени ради пробивки Гранитной улицы»
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