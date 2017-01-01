Пожилая пара выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара на Гражданке

Несмотря на то, что горела квартира этажом ниже.

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Обсуждение темы:

«Пожилая пара выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара на Гражданке»

Тоскливый Дятел Терпило 06.06 13:32 [ + -2 – ]

Надо было не прыгать, чтобы сломать ноги, а дождаться приезда пожарных.