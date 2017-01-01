Обсуждение темы:

«Яхтенный мост закрыли до начала Кубка конфедераций»

правильно закрыли! Не то придет обама и отправит там естественную потребность. Перед зарубежными гостями губернатору будет стыдно.

Только почему только этот мост? Чем остальные хуже?