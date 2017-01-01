Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге исламиста-вербовщика из Таджикистана

В Россию иностранец приехал в 2014 году.

Обсуждение темы:

«Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге исламиста-вербовщика из Таджикистана»

Историк 06.06 15:31 [ + 6 – ]

Правильно ли я понял, что если не запрос спецслужб Таджикистанаи и Интерпола вербовщик ИГИЛ (запрещенной в РФ организации) спокойно поживал бы в Северной столице?!

робин 06.06 20:03 [ + 2 – ]

а зачем эти обезьяны к нам едут, кто их пропускает?