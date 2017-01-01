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«В Петербурге начали продавать "Подорожники" в обновленном дизайне »

--В Петербурге начали продавать

--Купить обновленную карту можно будет с 7 июня



Проблема у автора с русским языком. «Начали» и «будет» разное время.