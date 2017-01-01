Обсуждение темы:

«Подозреваемого в избиении актера Свиря поймали на Охте»

как это кража? Вломить человеку по затылку до потери им сознания и обшарить ему карманы это что, тайное хищение?



А где кара за отправление потребности на стену?



И вообще надо допросить чувырлу с пристрастием, наверняка под личиной скрывается обама или даже сам трамп. Ведь никто другой в наших подъездах не гадит.