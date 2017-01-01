Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с фурой и "Пежо" на "Скандинавии" (фото)

Трагедия произошла минувшей ночью.

Трагедия произошла минувшей ночью.





Фото: "Вконтакте"



Как сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области, около 01:20 на 60-м километре трассы «Скандинавия» легковушка врезалась в грузовик.





Фото: "Вконтакте"



По данным дорожной полиции, Scania догнал попутный Peugeot 301.

Водитель и пассажирка с различными травмами оказались в больнице. Еще одна женщина, сидевшая на пассажирском сидении, погибла на месте ДТП.





Фото: "Вконтакте"



Напомним,

Серьезное ДТП произошло в Выборгском районе Ленобласти ночью 6 июня.Фото:Как сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области, около 01:20 на 60-м километре трассы «Скандинавия» легковушка врезалась в грузовик.Фото:По данным дорожной полиции, Scania догнал попутный Peugeot 301.Водитель и пассажирка с различными травмами оказались в больнице. Еще одна женщина, сидевшая на пассажирском сидении, погибла на месте ДТП.Фото:Напомним, еще одно смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой произошло минувшей ночью на трассе "Нарва".







Обсуждение темы: «Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с фурой и "Пежо" на "Скандинавии" (фото)» Emilian 06.06 16:11 [ + 0 – ]

так рено или пежо?

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