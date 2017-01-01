Сторонникам Навального не разрешили митинговать в центре Петербурга

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Обсуждение темы:

«Сторонникам Навального не разрешили митинговать в центре Петербурга»

Йаяязь 05.06 20:06 [ + 2 – ]

Во дрищут по ляжкам! Ссытесь? Это хорошо... Если ссытесь, значит - уважаете...

смерч 05.06 20:12 [ + 3 – ]

Не согласованная акция протеста.Я не знаю конечно,но где нибудь существует согласованная акция протеста?

2405 05.06 20:31 [ + 2 – ]

Зато попам и едросам позволено все и везде.



монк-аль-ахри 05.06 20:36 [ + 2 – ]

Оксюморон какой-то: разрешите мне против вас митинг провести?! Власть не выпрашивают, власть берут.