Петербуржец взялся за топор во время ссоры с соседом из-за парковочного места

Хулигана задержали.

Хулигана задержали. пресс-служба ведомства.



Патрулируя территорию, сотрудники полиции получили сигнал: у дома 38 по улице Верности неизвестный угрожает оппоненту топором. Приехав на место, сотрудники Росгвардии увидели двоих соседей, не поделивших место для парковки во дворе. Доказать свою правоту один из драчунов решил приспособлением для колки дров.



У хулигана изъяли тяжелое оружие и отправили его в ближайший отдел полиции.



Напомним, Курьезный случай произошел ночью 5 июня в Калининском районе Петербурга. Сотрудники Росгвардии вынуждены были задержать мужчину, угрожавшего соседу топором. Об этом сообщаетПатрулируя территорию, сотрудники полиции получили сигнал: у дома 38 по улице Верности неизвестный угрожает оппоненту топором. Приехав на место, сотрудники Росгвардии увидели двоих соседей, не поделивших место для парковки во дворе. Доказать свою правоту один из драчунов решил приспособлением для колки дров.У хулигана изъяли тяжелое оружие и отправили его в ближайший отдел полиции.Напомним, ранее в мае в результате дорожных разборок в центре Петербурга 26-летняя автоледи получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в больницу.







Обсуждение темы: «Петербуржец взялся за топор во время ссоры с соседом из-за парковочного места» смерч 05.06 19:11 [ + 0 – ]

У кого нибудь есть дома топор?

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