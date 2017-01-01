Обсуждение темы:

«В Петербурге водители не могут получить международные права»

Фрекен Бок 05.06 15:15 [ + 3 – ]

Интересно, это как то связано с законом, который вступил в силу с 1 июня

"управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, не допускается"