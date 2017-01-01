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«Петербуржцам пообещали умеренное потепление »

Кстати об остановках общественного транспорта..Какой бл..идиот их с проектировал .Он что цука Питер с Сочи перепутал?Реально замёрзнуть можно,а главное в ней не укрыться ни толком от дождя про ветер я вообще молчу!Какое то сито с непонятной крышей и с убогой скамейкой!Может кто и помнит какие раньше были остановки,всё для людей,даже место что бы отлить было как предусмотрено..Куда это уё..губер смотрит?И ещё убожество,раньше на домах номер дома вывеска какая стояла?Вот именно всё по умы с подсветкой и.т.д..зачем их убрали понять не могу.Миллиарды выкидывают на стадион а старики как в блокаду на остановках замерзают,к тому же летом.Хорошо что хоть название города поменяли,Ленинград хоть остался в памяти как самый красивый город мира.