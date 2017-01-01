Петербуржцам пообещали умеренное потепление
- Крем от геморроя «Здоров»
- Сторонникам Навального не разрешили митинговать в центре Петербурга
- Патагонских зайцев отправили из Петербурга в Калининградскую область (фото)
- Открытие в лечении варикоза
- На велосипедиста, насмерть задавившего ребенка в Шуваловском парке, завели уголовное дело
- Пьяного водителя "Жигулей" поймали на Ленинском проспекте
- В Петербурге суд прекратил дело об избиении ребенка самокатом
- Пожар в Шушарах уничтожил "Газель" (фото)
- В Петербурге оштрафовали стоматолога, сломавшего челюсть пациентке
- Петербург вошел в топ самых популярных у россиян туристических направлений
- Попытка перебежать проспект Стачек закончилась для женщины под колесами внедорожника
- Петербуржец взялся за топор во время ссоры с соседом из-за парковочного места
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Кстати об остановках общественного транспорта..Какой бл..идиот их с проектировал .Он что цука Питер с Сочи перепутал?Реально замёрзнуть можно,а главное в ней не укрыться ни толком от дождя про ветер я вообще молчу!Какое то сито с непонятной крышей и с убогой скамейкой!Может кто и помнит какие раньше были остановки,всё для людей,даже место что бы отлить было как предусмотрено..Куда это уё..губер смотрит?И ещё убожество,раньше на домах номер дома вывеска какая стояла?Вот именно всё по умы с подсветкой и.т.д..зачем их убрали понять не могу.Миллиарды выкидывают на стадион а старики как в блокаду на остановках замерзают,к тому же летом.Хорошо что хоть название города поменяли,Ленинград хоть остался в памяти как самый красивый город мира.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Антонина Павловна 11:55, 19 мая
на новости